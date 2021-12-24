Підозрюваного у вбивстві волинянина взяли під варту





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



Слідчі встановили, що уночі 6 квітня 2022 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Волгоградській в обласному центрі Волині



Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 50-річному жителю Луцька повідомили про підозру у вчиненні вбивства 34-річного знайомого.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Слідчі встановили, що уночі 6 квітня 2022 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Волгоградській в обласному центрі Волині під час конфлікту кілька разів вдарив потерпілого ножем у шию , спричинивши смерть.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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