У Луцьку патрульні допомогли 95-річній бабусі повернутися додому

У Луцьку патрульні допомогли 95-річній бабусі повернутися додому
Сьогодні, 8 квітня, близько 13-ї години, заявниця повідомила на лінію 102 про те, що на одній із зупинок у Луцьку перебуває літня жінка, яка не орієнтується у просторі та не пам’ятає, де проживає.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Патрульні прибули на вказану зупинку, де виявили заявницю та 95-річну бабусю.

Поліцейські завалися із сином жінки, встановили її особу та місце проживання. Після цього безперешкодно доставили бабусю додому.

Нині вона в безпеці.
У Луцьку патрульні допомогли 95-річній бабусі повернутися додому

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Теги: Луцьк, патрульні, допомога, бабуся
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