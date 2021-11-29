У Луцьку патрульні допомогли 95-річній бабусі повернутися додому
Сьогодні, 14:22
Сьогодні, 8 квітня, близько 13-ї години, заявниця повідомила на лінію 102 про те, що на одній із зупинок у Луцьку перебуває літня жінка, яка не орієнтується у просторі та не пам’ятає, де проживає.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Патрульні прибули на вказану зупинку, де виявили заявницю та 95-річну бабусю.
Поліцейські завалися із сином жінки, встановили її особу та місце проживання. Після цього безперешкодно доставили бабусю додому.
Нині вона в безпеці.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Патрульні прибули на вказану зупинку, де виявили заявницю та 95-річну бабусю.
Поліцейські завалися із сином жінки, встановили її особу та місце проживання. Після цього безперешкодно доставили бабусю додому.
Нині вона в безпеці.
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