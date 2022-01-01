Загиблих жителів Бучі ідентифікували, – мер

Загиблих жителів Бучі ідентифікували, – мер
Тіла 163 загиблих від рук окупаційних військ РФ у місті Буча, Київської області були розпізнані.

Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» розповів міський голова Бучі Анатолій Федорук, пише Слово і Діло.

«Станом на сьогодні, ми можемо констатувати, що 163 наших громадянина нашого міста, які були цинічно вбиті, звірськи закатовані росіянами. Ми знаємо їхні прізвища, ім'я, по батькові, де вони проживали, хто вони були - або батьком, або сином, або дружиною, у тій чи іншій сім'ї», – сказав мер.

За його словами, всього у місті знайдено 320 тіл загиблих.

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Теги: Буча, тіла ідентифікували, звірства окупантів
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