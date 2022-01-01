У Луцьку зіткнулися дві автівки: в однієї відлетіло колесо





Про це інформують на сторінці правоохоронців.



Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що водій Volkswagen не дотримався пунктів 12.1, 13.1 ПДР України та здійснив зіткнення з Opel. На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічні пошкодження.



На винуватця патрульні склали адмінматеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 7 квітня, патрульним надійшло повідомлення про ДТП на одній із вулиць міста Луцька.Про це інформують на сторінці правоохоронців.Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що водій Volkswagen не дотримався пунктів 12.1, 13.1 ПДР України та здійснив зіткнення з Opel. На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічні пошкодження.На винуватця патрульні склали адмінматеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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