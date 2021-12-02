На Волині затримали п'яного скутериста

На Волині затримали п'яного скутериста
П'яний керманич скутера Suzuki рухався без номерного знаку. Його вчора близько 22-ї години виявили патрульні у Ковелі.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

25-річний кермувальник пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат — 1,03 проміле, що перевищує допустиму норму в 5 разів.

На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
На Волині затримали п'яного скутериста

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Теги: скутерист, Ковель, патрульні
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