Представництво ЄС відновлює роботу в Києві





Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель під час поїздки з главою Єврокомісії до Києва, повідомляє



Посол ЄС в Україні Матті Маасікас також перебуває у поїзді делегації Єврокомісії, який має прибути до Києва у п’ятницю. Він відновить роботу в українській столиці із невеликою командою.



Представництво ЄС було повністю евакуйовано через день після початку війни, і з того часу основна команда працювала у Жешуві на півдні Польщі.



Поїздка та повернення посла мають показати, "що Україна є, що є столиця, уряд та представництва інших країн", зазначив Боррель.



За його словами, країна, як і раніше, перебуває під контролем уряду України. Дивлячись на країну під час подорожі, Боррель сказав: "У вас немає відчуття, що ви перебуваєте на війні".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через шість тижнів після початку війни в Україні представництво Євросоюзу відновить роботу в Києві.Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄСпід час поїздки з главою Єврокомісії до Києва, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.Посол ЄС в Українітакож перебуває у поїзді делегації Єврокомісії, який має прибути до Києва у п’ятницю. Він відновить роботу в українській столиці із невеликою командою.Представництво ЄС було повністю евакуйовано через день після початку війни, і з того часу основна команда працювала у Жешуві на півдні Польщі.Поїздка та повернення посла мають показати, "що Україна є, що є столиця, уряд та представництва інших країн", зазначив Боррель.За його словами, країна, як і раніше, перебуває під контролем уряду України. Дивлячись на країну під час подорожі, Боррель сказав: "У вас немає відчуття, що ви перебуваєте на війні".

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