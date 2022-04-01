Представництво ЄС відновлює роботу в Києві
Сьогодні, 13:25
Через шість тижнів після початку війни в Україні представництво Євросоюзу відновить роботу в Києві.
Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель під час поїздки з главою Єврокомісії до Києва, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас також перебуває у поїзді делегації Єврокомісії, який має прибути до Києва у п’ятницю. Він відновить роботу в українській столиці із невеликою командою.
Представництво ЄС було повністю евакуйовано через день після початку війни, і з того часу основна команда працювала у Жешуві на півдні Польщі.
Поїздка та повернення посла мають показати, "що Україна є, що є столиця, уряд та представництва інших країн", зазначив Боррель.
За його словами, країна, як і раніше, перебуває під контролем уряду України. Дивлячись на країну під час подорожі, Боррель сказав: "У вас немає відчуття, що ви перебуваєте на війні".
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Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель під час поїздки з главою Єврокомісії до Києва, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас також перебуває у поїзді делегації Єврокомісії, який має прибути до Києва у п’ятницю. Він відновить роботу в українській столиці із невеликою командою.
Представництво ЄС було повністю евакуйовано через день після початку війни, і з того часу основна команда працювала у Жешуві на півдні Польщі.
Поїздка та повернення посла мають показати, "що Україна є, що є столиця, уряд та представництва інших країн", зазначив Боррель.
За його словами, країна, як і раніше, перебуває під контролем уряду України. Дивлячись на країну під час подорожі, Боррель сказав: "У вас немає відчуття, що ви перебуваєте на війні".
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