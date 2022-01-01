Сумщина вільна від російських окупантів, – голова ОВА





Про це Дмитро Живицький.



"Територія області вільна від орків, тож якщо ви чуєте вибухи (а їх чимало останніми днями) - це працюють рятувальники і вибухотехніки. Знешкоджують боєприпаси, які лишили російські військові на нашій землі", - йдеться в повідомленні.



Він також наголосив на тому, що територія області не є безпечною:



"Дуже багато замінованих та необстежених ділянок. Не з'їжджайте на узбіччах та не користуються лісовими дорогами. Не підходьте до знищеної техніки чи місць стоянок орків! Знаю, там все жахливо, але ще не час для прибирання. Спочатку - розмінування", - зазначив голова ОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Територія Сумської області повністю вільна від росіян.Про це повідомив голова Сумської ОВА"Територія області вільна від орків, тож якщо ви чуєте вибухи (а їх чимало останніми днями) - це працюють рятувальники і вибухотехніки. Знешкоджують боєприпаси, які лишили російські військові на нашій землі", - йдеться в повідомленні.Він також наголосив на тому, що територія області не є безпечною:"Дуже багато замінованих та необстежених ділянок. Не з'їжджайте на узбіччах та не користуються лісовими дорогами. Не підходьте до знищеної техніки чи місць стоянок орків! Знаю, там все жахливо, але ще не час для прибирання. Спочатку - розмінування", - зазначив голова ОВА.

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