Росіяни обстріляли ракетами Одещину
Сьогодні, 09:10
Внаслідок ракетного удару російських військ вражено об'єкти інфраструктури на Одещині.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Прилетіли ракети. Деталі уточнюються. Ворожі літаки, що підуть курсом на Тираспіль - не долетять. Зіб'ємо.Не боюся ракет. Лячно від байдужих", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Прилетіли ракети. Деталі уточнюються. Ворожі літаки, що підуть курсом на Тираспіль - не долетять. Зіб'ємо.Не боюся ракет. Лячно від байдужих", - йдеться в повідомленні.
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