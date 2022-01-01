Росіяни обстріляли ракетами Одещину





Про це Сергій Братчук.



"Прилетіли ракети. Деталі уточнюються. Ворожі літаки, що підуть курсом на Тираспіль - не долетять. Зіб'ємо.Не боюся ракет. Лячно від байдужих", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ракетного удару російських військ вражено об'єкти інфраструктури на Одещині.Про це повідомив речник Одеської ОВА"Прилетіли ракети. Деталі уточнюються. Ворожі літаки, що підуть курсом на Тираспіль - не долетять. Зіб'ємо.Не боюся ракет. Лячно від байдужих", - йдеться в повідомленні.

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