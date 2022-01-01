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Росіяни обстріляли ракетами Одещину

Росіяни обстріляли ракетами Одещину
Внаслідок ракетного удару російських військ вражено об'єкти інфраструктури на Одещині.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Прилетіли ракети. Деталі уточнюються. Ворожі літаки, що підуть курсом на Тираспіль - не долетять. Зіб'ємо.Не боюся ракет. Лячно від байдужих", - йдеться в повідомленні.


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Теги: Росія, Україна, війна
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