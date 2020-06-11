Україна отримає від ЄС додатково півмільярда євро на озброєння
Сьогодні, 07:34
Євросоюз надасть Україні додатково півмільярда євро на озброєння.
Про це у твіттері написав голова Європейської ради Шарль Мішель, - повідомляюь Збройні сили України.
Голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив про ініціативу глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля збільшити військову допомогу Україні на чергові 500 млн євро.
«Після швидкого схвалення це збільшить до 1,5 млрд євро підтримку України військовою технікою від ЄС», — написав Мішель у Twitter.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у твіттері написав голова Європейської ради Шарль Мішель, - повідомляюь Збройні сили України.
Голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив про ініціативу глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля збільшити військову допомогу Україні на чергові 500 млн євро.
«Після швидкого схвалення це збільшить до 1,5 млрд євро підтримку України військовою технікою від ЄС», — написав Мішель у Twitter.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Білорусі шукають «добровольців» для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії, – Генштаб
Сьогодні, 08:37
Сумщина вільна від російських окупантів, – голова ОВА
Сьогодні, 08:20
Україна отримає від ЄС додатково півмільярда євро на озброєння
Сьогодні, 07:34
У ВНУ пояснили, яким цьогоріч буде вступна кампанія
Сьогодні, 06:13
В Україні з'явиться публічний реєстр колаборантів
Сьогодні, 05:33
Медіа