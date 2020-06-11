Україна отримає від ЄС додатково півмільярда євро на озброєння

Україна отримає від ЄС додатково півмільярда євро на озброєння
Євросоюз надасть Україні додатково півмільярда євро на озброєння.

Про це у твіттері написав голова Європейської ради Шарль Мішель, - повідомляюь Збройні сили України.

Голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив про ініціативу глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля збільшити військову допомогу Україні на чергові 500 млн євро.

«Після швидкого схвалення це збільшить до 1,5 млрд євро підтримку України військовою технікою від ЄС», — написав Мішель у Twitter.

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Теги: озброєння, гроші, ЄС, Україна
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