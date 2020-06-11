Україна отримає від ЄС додатково півмільярда євро на озброєння





Про це у твіттері написав голова Європейської ради Шарль Мішель, - повідомляюь Збройні сили України.



Голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив про ініціативу глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля збільшити військову допомогу Україні на чергові 500 млн євро.



«Після швидкого схвалення це збільшить до 1,5 млрд євро підтримку України військовою технікою від ЄС», — написав Мішель у Twitter.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Євросоюз надасть Україні додатково півмільярда євро на озброєння.Про це у твіттері написав голова Європейської ради Шарль Мішель, - повідомляюь Збройні сили України.Голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив про ініціативу глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля збільшити військову допомогу Україні на чергові 500 млн євро.«Після швидкого схвалення це збільшить до 1,5 млрд євро підтримку України військовою технікою від ЄС», — написав Мішель у Twitter.

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