В Україні з'явиться публічний реєстр колаборантів





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"Апарат РНБО за дорученням президента веде реєстр колаборантів. Найближчим часом ми його оприлюднимо, щоб всі бачили їхні прізвища та імена", – заявив Данилов.



Він також додав, що в цьому списку українці побачать багато дивних людей, які до 24 лютого регулярно виступали на всіх телеканалах, були завсідниками та навіть ведучими деяких програм. Багато з колаборантів на українських телеканалах кричали про державу, свободу слова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що в Україні найближчим часом з'явиться публічний реєстр колаборантів, в якому буде багато публічних і неочевидних персон.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Олексія Данилова на телемарафоні."Апарат РНБО за дорученням президента веде реєстр колаборантів. Найближчим часом ми його оприлюднимо, щоб всі бачили їхні прізвища та імена", – заявив Данилов.Він також додав, що в цьому списку українці побачать багато дивних людей, які до 24 лютого регулярно виступали на всіх телеканалах, були завсідниками та навіть ведучими деяких програм. Багато з колаборантів на українських телеканалах кричали про державу, свободу слова.

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