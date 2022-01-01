Українські захисники за добу збили ракету, безпілотник та літак окупантів

Українські захисники за добу збили ракету, безпілотник та літак окупантів
Протягом доби Повітряні сили вразили три ворожі повітряні цілі.

Про це повідомили у Команлуванні Повітряних сил ЗСУ.

6-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один літак. Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Його збили під час авіанальоту противника на східному напрямку.

Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

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Теги: ЗСУ, війна, Україна, росія
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