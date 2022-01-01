Українські захисники за добу збили ракету, безпілотник та літак окупантів
Сьогодні, 04:26
Протягом доби Повітряні сили вразили три ворожі повітряні цілі.
Про це повідомили у Команлуванні Повітряних сил ЗСУ.
6-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один літак. Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Його збили під час авіанальоту противника на східному напрямку.
Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.
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Про це повідомили у Команлуванні Повітряних сил ЗСУ.
6-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один літак. Попередньо це винищувач-бомбардувальник Су-34. Його збили під час авіанальоту противника на східному напрямку.
Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.
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