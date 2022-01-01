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На Донбасі ЗСУ знищили пів сотні окупантів та військову техніку ворога

На Донбасі ЗСУ знищили пів сотні окупантів та військову техніку ворога
8 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські військові здійснили невдалу спробу прорватися. Українські захисники відбили 4 ворожих атаки.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід» у фейсбуці.

Як наслідок ворог втратив близько 50 військових.

Також ЗСУ завдали нищівного удару по техніці окупанта. Наші воїни знищили:

– танків – 4
– БМП – 1
– ББМ – 1
– артилерійських систем – 3
– АТ – 4
– вертольотів – 1.

«Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не будуть обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини. Українські воїни продовжуватимуть знищувати окупанта», – підсумовують у «Сході».

Зображення ілюстративне

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Теги: ворог, техніка, Донбас
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