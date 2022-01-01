На Донбасі ЗСУ знищили пів сотні окупантів та військову техніку ворога
08 квітень, 22:55
8 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські військові здійснили невдалу спробу прорватися. Українські захисники відбили 4 ворожих атаки.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід» у фейсбуці.
Як наслідок ворог втратив близько 50 військових.
Також ЗСУ завдали нищівного удару по техніці окупанта. Наші воїни знищили:
– танків – 4
– БМП – 1
– ББМ – 1
– артилерійських систем – 3
– АТ – 4
– вертольотів – 1.
«Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не будуть обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини. Українські воїни продовжуватимуть знищувати окупанта», – підсумовують у «Сході».
Зображення ілюстративне
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Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід» у фейсбуці.
Як наслідок ворог втратив близько 50 військових.
Також ЗСУ завдали нищівного удару по техніці окупанта. Наші воїни знищили:
– танків – 4
– БМП – 1
– ББМ – 1
– артилерійських систем – 3
– АТ – 4
– вертольотів – 1.
«Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не будуть обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини. Українські воїни продовжуватимуть знищувати окупанта», – підсумовують у «Сході».
Зображення ілюстративне
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