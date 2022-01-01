На Донбасі ЗСУ знищили пів сотні окупантів та військову техніку ворога





Про це



Як наслідок ворог втратив близько 50 військових.



Також ЗСУ завдали нищівного удару по техніці окупанта. Наші воїни знищили:



– танків – 4

– БМП – 1

– ББМ – 1

– артилерійських систем – 3

– АТ – 4

– вертольотів – 1.



«Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не будуть обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини. Українські воїни продовжуватимуть знищувати окупанта», – підсумовують у «Сході».



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські військові здійснили невдалу спробу прорватися. Українські захисники відбили 4 ворожих атаки.Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід» у фейсбуці.Як наслідок ворог втратив близько 50 військових.Також ЗСУ завдали нищівного удару по техніці окупанта. Наші воїни знищили:– танків – 4– БМП – 1– ББМ – 1– артилерійських систем – 3– АТ – 4– вертольотів – 1.«Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не будуть обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини. Українські воїни продовжуватимуть знищувати окупанта», – підсумовують у «Сході».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію