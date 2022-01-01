Кількість загиблих у Краматорську від ракетного удару окупантів зросла до 52
08 квітень, 23:38
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що відомо про щонайменше 52 убитих і 109 поранених внаслідок удару в Краматорську.
Про це він повідомив у Telegram.
"Сьогодні весь світ вкотре побачив справжнє лице Росії, коли її армія цинічно обстріляла залізничний вокзал, де тисячі краматорців чекали на евакуацію. Зараз нам уже відомо про щонайменше 52 убитих і 109 поранених внаслідок удару російської Точки У, але ми розуміємо, що ці цифри неминуче будуть зростати", - йдеться у повідомленні.
В Авдіївці росіяни вбили 5 цивільних, у тому числі цілу сім’ю із чотирьох людей. Ще одна людина загинула у Вугледарі. Окрім поранених у Краматорську, в області ще 4 людини одержали поранення: 2 в Авдіївці, 1 у Красногорівці та 1 у Вугледарі.
Вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого і 3 поранених у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі і Волновасі встановити наразі неможливо.
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Про це він повідомив у Telegram.
"Сьогодні весь світ вкотре побачив справжнє лице Росії, коли її армія цинічно обстріляла залізничний вокзал, де тисячі краматорців чекали на евакуацію. Зараз нам уже відомо про щонайменше 52 убитих і 109 поранених внаслідок удару російської Точки У, але ми розуміємо, що ці цифри неминуче будуть зростати", - йдеться у повідомленні.
В Авдіївці росіяни вбили 5 цивільних, у тому числі цілу сім’ю із чотирьох людей. Ще одна людина загинула у Вугледарі. Окрім поранених у Краматорську, в області ще 4 людини одержали поранення: 2 в Авдіївці, 1 у Красногорівці та 1 у Вугледарі.
Вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого і 3 поранених у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі і Волновасі встановити наразі неможливо.
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