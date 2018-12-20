У Чернігові від рук російських окупантів загинуло близько 700 людей





Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, повідомляє



«За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 людей. Це сукупно: і військових, і цивільних», – сказав Атрошенко.



З його слів, 70 людей ідентифікувати не змогли. Імена всіх інших відомі.



Раніше стало відомо, що російські окупанти вже залишили околиці Чернігова й відходять від області. Тим часом у Чернігівській області розміновують дороги та організовують маршрути. Відповідні служби займаються організацією маршрутів в регіоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько 700 людей загинули у Чернігові від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.Про це повідомив міський голова Черніговаповідомляє Суспільне «За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 людей. Це сукупно: і військових, і цивільних», – сказав Атрошенко.З його слів, 70 людей ідентифікувати не змогли. Імена всіх інших відомі.Раніше стало відомо, що російські окупанти вже залишили околиці Чернігова й відходять від області. Тим часом у Чернігівській області розміновують дороги та організовують маршрути. Відповідні служби займаються організацією маршрутів в регіоні.

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