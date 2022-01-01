Погода у Луцьку на завтра, 9 квітня

Погода у Луцьку на завтра, 9 квітня
Завтра, 9 квітня, протягом усього дня небо у Луцьку буде вкрите хмарами. Також очікують дощ, який ввечері посилиться.

Про це інформує Sinoptik.ua.

Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 5°С до 15°С.

Народний прогноз погоди: 9 квітня вшановується пам'ять мучениці Матрони Солунської. У народі святу називають Матрона Настовниця, тому що у цей час бувають ранкові заморозки - сніг від них замерзає, і люди ходять як по "насту". З теплих країв продовжують повертатись птахи: вівсянки, плюгавки, чибіси. Якщо чибіс летить низько - до тривалої сухої погоди; якщо він кричить звечора - до ясної погоди. Якщо весняний лід тоне чи залишається на березі, то літо буде холодним.

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Теги: Погода в Луцьку
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