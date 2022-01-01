У Луцьку – ДТП за участю тролейбуса. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Аварія трапилася на проспекті Перемоги, поблизу автошколи ТСОУ. Станом на 17:16 на місці аварії працюють патрульні.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 8 квітня, у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю водія тролейбуса на велосипедиста.Про цеповідомили очевидці.Аварія трапилася на проспекті Перемоги, поблизу автошколи ТСОУ. Станом на 17:16 на місці аварії працюють патрульні.Деталі - згодом.

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