У Луцьку – ДТП за участю тролейбуса. ФОТО
Сьогодні, 17:29
Сьогодні, 8 квітня, у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю водія тролейбуса на велосипедиста.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія трапилася на проспекті Перемоги, поблизу автошколи ТСОУ. Станом на 17:16 на місці аварії працюють патрульні.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія трапилася на проспекті Перемоги, поблизу автошколи ТСОУ. Станом на 17:16 на місці аварії працюють патрульні.
Деталі - згодом.
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