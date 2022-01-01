У Луцьку – ДТП за участю тролейбуса. ФОТО

У Луцьку – ДТП за участю тролейбуса. ФОТО
Сьогодні, 8 квітня, у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю водія тролейбуса на велосипедиста.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія трапилася на проспекті Перемоги, поблизу автошколи ТСОУ. Станом на 17:16 на місці аварії працюють патрульні.

Деталі - згодом.

У Луцьку – ДТП за участю тролейбуса. ФОТО
У Луцьку – ДТП за участю тролейбуса. ФОТО
У Луцьку – ДТП за участю тролейбуса. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обстріл воклазу в Краматорську: повідомили про 50 загиблих
Сьогодні, 17:40
У Луцьку – ДТП за участю тролейбуса. ФОТО
Сьогодні, 17:29
Кремль готує маніпуляцію про «поганих» українських біженців
Сьогодні, 17:03
За незалежність України загинув військовий з Волині
Сьогодні, 16:36
Працювали на ворога: ДБР викрило помічників народних депутатів від ОПЗЖ
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
У Луцьку зіткнулися дві автівки: в однієї відлетіло колесо У Луцьку зіткнулися дві автівки: в однієї відлетіло колесо
Сьогодні, 14:26
Захист експоліцейського Єпіфановича, який скоїв страшну аварію, спробував оскаржити вирок Захист експоліцейського Єпіфановича, який скоїв страшну аварію, спробував оскаржити вирок
06 квітень, 16:57
У Луцьку на Львівській – ДТП. ОНОВЛЕНО У Луцьку на Львівській – ДТП. ОНОВЛЕНО
29 березень, 15:55
У Луцьку зіткнулися дві автівки: є постраждалий У Луцьку зіткнулися дві автівки: є постраждалий
28 березень, 12:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обстріл воклазу в Краматорську: повідомили про 50 загиблих
Сьогодні, 17:40
 0
У Луцьку – ДТП за участю тролейбуса. ФОТО
Сьогодні, 17:29
 0
Кремль готує маніпуляцію про «поганих» українських біженців
Сьогодні, 17:03
 0
За незалежність України загинув військовий з Волині
Сьогодні, 16:36
 0
Працювали на ворога: ДБР викрило помічників народних депутатів від ОПЗЖ
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8