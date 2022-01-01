За незалежність України загинув військовий з Волині
Сьогодні, 16:36
У російсько-українській війні загинув уродженець села Цміни, що на Маневиччинні, старший лейтенант Віталій Послєдов.
Про це повідомили на сторінці Маневицької селищної ради у Фейсбуці.
Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Уся Маневицька громада низько схиляє голову в глибокій скорботі перед світлою пам’яттю Героя та висловлює щирі співчуття дружині Марині, рідним, близьким та побратимам загиблого. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Світла пам’ять Воїну та усім Героям, які віддали своє життя, захищаючи рідну землю, від російського агресора", - йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого.
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Про це повідомили на сторінці Маневицької селищної ради у Фейсбуці.
Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Уся Маневицька громада низько схиляє голову в глибокій скорботі перед світлою пам’яттю Героя та висловлює щирі співчуття дружині Марині, рідним, близьким та побратимам загиблого. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Світла пам’ять Воїну та усім Героям, які віддали своє життя, захищаючи рідну землю, від російського агресора", - йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого.
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