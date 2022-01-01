 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

За незалежність України загинув військовий з Волині

За незалежність України загинув військовий з Волині
У російсько-українській війні загинув уродженець села Цміни, що на Маневиччинні, старший лейтенант Віталій Послєдов.

Про це повідомили на сторінці Маневицької селищної ради у Фейсбуці.

Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

"Уся Маневицька громада низько схиляє голову в глибокій скорботі перед світлою пам’яттю Героя та висловлює щирі співчуття дружині Марині, рідним, близьким та побратимам загиблого. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Світла пам’ять Воїну та усім Героям, які віддали своє життя, захищаючи рідну землю, від російського агресора", - йдеться в дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Війна, Віталій Послєдов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Дзятком. ФОТО
Сьогодні, 15:18
Втрати російських окупантів у війні становлять 19 тисяч осіб
Сьогодні, 12:48
Окупантам не потрібна Луганщина з людьми: вони стирають там усе з лиця землі, – Гайдай
Сьогодні, 11:59
Росіяни вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська: понад 30 загиблих
Сьогодні, 11:47
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку – ДТП за участю тролейбуса. ФОТО
Сьогодні, 17:29
Кремль готує маніпуляцію про «поганих» українських біженців
Сьогодні, 17:03
За незалежність України загинув військовий з Волині
Сьогодні, 16:36
Працювали на ворога: ДБР викрило помічників народних депутатів від ОПЗЖ
Сьогодні, 16:20
COVID-сертифікат у «Дії» відображатиметься 1,5 року від дати щеплення
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
«Мій будинок у Волновасі спалили», – священник з Луцька «Мій будинок у Волновасі спалили», – священник з Луцька
07 квітень, 19:38
У війні з окупантами загинув захисник із Волині У війні з окупантами загинув захисник із Волині
06 квітень, 23:01
У районі на Волині – триденна жалоба: на Миколаївщині загинув воїн Василь Величко У районі на Волині – триденна жалоба: на Миколаївщині загинув воїн Василь Величко
06 квітень, 10:14
У війні з Росією загинув волинянин Олексій Вацик У війні з Росією загинув волинянин Олексій Вацик
06 квітень, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обстріл воклазу в Краматорську: повідомили про 50 загиблих
Сьогодні, 17:40
 0
У Луцьку – ДТП за участю тролейбуса. ФОТО
Сьогодні, 17:29
 0
Кремль готує маніпуляцію про «поганих» українських біженців
Сьогодні, 17:03
 0
За незалежність України загинув військовий з Волині
Сьогодні, 16:36
 0
Працювали на ворога: ДБР викрило помічників народних депутатів від ОПЗЖ
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8