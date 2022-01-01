Російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки
Сьогодні, 14:41
Російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки наших військових позицій.
Про це інформує пресслужба СБУ.
Так, у Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram-меседжер. Рашисти обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.
Тим часом на Луганщині двоє російських солдат діяли не через меседжер, а напряму – запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Хлопець злякався, проте окупанти його «заспокоїли»: мовляв, ти малолітній, тобі нічого не буде.
Завдяки втручанню українських силовиків хлопці не встигли передати інформацію ворогу.
Наразі розглядається питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності.
СБУ нагадує, що в Україні вона настає при досягненні особою 16 років, а в окремих випадках – з 14 років.
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Про це інформує пресслужба СБУ.
Так, у Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram-меседжер. Рашисти обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.
Тим часом на Луганщині двоє російських солдат діяли не через меседжер, а напряму – запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Хлопець злякався, проте окупанти його «заспокоїли»: мовляв, ти малолітній, тобі нічого не буде.
Завдяки втручанню українських силовиків хлопці не встигли передати інформацію ворогу.
Наразі розглядається питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності.
СБУ нагадує, що в Україні вона настає при досягненні особою 16 років, а в окремих випадках – з 14 років.
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