Російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки

Російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки
Російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки наших військових позицій.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Так, у Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram-меседжер. Рашисти обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.

Тим часом на Луганщині двоє російських солдат діяли не через меседжер, а напряму – запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Хлопець злякався, проте окупанти його «заспокоїли»: мовляв, ти малолітній, тобі нічого не буде.

Завдяки втручанню українських силовиків хлопці не встигли передати інформацію ворогу.

Наразі розглядається питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності.

СБУ нагадує, що в Україні вона настає при досягненні особою 16 років, а в окремих випадках – з 14 років.



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Теги: окупанти, СБУ, неповнолітні, розвідка
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