У Маріуполі загинули десятки тисяч людей, – Зеленський

У Маріуполі загинули десятки тисяч людей, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у Маріуполі загинули десятки тисяч людей. Росіяни хочуть зробити його "показово знищеним містом".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі перед парламентом Південної Кореї, який транслювався під час телемарафону.

"Найгірша ситуація в Маріуполі... Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих. Але навіть попри це росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом", - наголосив Зеленський.

Місто заблоковане російськими окупантами з 1 березня. Ситуація у Маріуполі жахлива, проте військові країни-агресора продовжують скидати на людей бомби.

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Теги: Маріуполь, загиблі
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