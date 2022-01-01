У Маріуполі загинули десятки тисяч людей, – Зеленський

Володимир Зеленський заявляє, що у Маріуполі загинули десятки тисяч людей. Росіяни хочуть зробити його "показово знищеним містом".



Як передає кореспондент



"Найгірша ситуація в Маріуполі... Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих. Але навіть попри це росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом", - наголосив Зеленський.



Місто заблоковане російськими окупантами з 1 березня. Ситуація у Маріуполі жахлива, проте військові країни-агресора продовжують скидати на людей бомби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявляє, що у Маріуполі загинули десятки тисяч людей. Росіяни хочуть зробити його "показово знищеним містом".Як передає кореспондент УНІАН , про це він сказав у своєму виступі перед парламентом Південної Кореї, який транслювався під час телемарафону."Найгірша ситуація в Маріуполі... Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих. Але навіть попри це росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом", - наголосив Зеленський.Місто заблоковане російськими окупантами з 1 березня. Ситуація у Маріуполі жахлива, проте військові країни-агресора продовжують скидати на людей бомби.

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