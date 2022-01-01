У Маріуполі загинули десятки тисяч людей, – Зеленський
Сьогодні, 14:02
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у Маріуполі загинули десятки тисяч людей. Росіяни хочуть зробити його "показово знищеним містом".
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі перед парламентом Південної Кореї, який транслювався під час телемарафону.
"Найгірша ситуація в Маріуполі... Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих. Але навіть попри це росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом", - наголосив Зеленський.
Місто заблоковане російськими окупантами з 1 березня. Ситуація у Маріуполі жахлива, проте військові країни-агресора продовжують скидати на людей бомби.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі перед парламентом Південної Кореї, який транслювався під час телемарафону.
"Найгірша ситуація в Маріуполі... Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих. Але навіть попри це росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом", - наголосив Зеленський.
Місто заблоковане російськими окупантами з 1 березня. Ситуація у Маріуполі жахлива, проте військові країни-агресора продовжують скидати на людей бомби.
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