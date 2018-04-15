За добу на Волині сталося 7 пожеж

За добу на Волині сталося 7 пожеж
За минулу добу, 10 квітня, волинські рятувальники ліквідували сім пожеж, що виникли на території Володимир-Волинського, Ковельського та Луцького районів області.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Три пожежі, що виникли в господарських спорудах та загорання легкового автомобіля у місті Володимирі та на дачному масиві у Нововолинській міській громаді, оперативно приборкали працівники 7 ДПРЧ міста Володимира.

У Ковельському районі та території Велицької громади рятувальники 21-о ДПРП смт Голоби разом з працівниками місцевої пожежної команди села Сільце врятували від знищення дерев’яний житловий будинок.

У Луцькому районі рятувальники спільно з працівниками пожежних команд сіл Угринів, Чаруків та смт Сенкевичівка загасили пожежу на території одного з сільськогосподарських підприємств. Вогонь встиг знищити трактор, меблі та речі домашнього вжитку в підсобному приміщенні та понад півтонни грубих кормів.

Ймовірні причини виникнення цих пожеж: коротке замикання електромережі, недоліки конструкції печей.
За добу на Волині сталося 7 пожеж

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Теги: Волинь, пожежі, ДСНС
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