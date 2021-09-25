«Приват24» досі не працює





Про це пише



Напередодні у банку повідомили, що у ніч проти 11 квітня проводитимуться планові регламентні роботи. В фінустанові обіцяли відновити роботу Приват24 о 8 ранку.



“Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з “Приват24”. Від 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня сервіси тимчасово будуть недоступні”, — йшлося у повідомленні.



Зазначалося, що розрахунки у торговельній мережі та банкомати працюватимуть у звичайному режимі.

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