«Приват24» досі не працює

«Приват24» досі не працює
У "ПриватБанку" тривають регламентні роботи з "Приват 24", тож сервіси станом на 14.00 11 квітня досі не доступні.

Про це пише ТСН.

Напередодні у банку повідомили, що у ніч проти 11 квітня проводитимуться планові регламентні роботи. В фінустанові обіцяли відновити роботу Приват24 о 8 ранку.

“Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з “Приват24”. Від 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня сервіси тимчасово будуть недоступні”, — йшлося у повідомленні.

Зазначалося, що розрахунки у торговельній мережі та банкомати працюватимуть у звичайному режимі.

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Теги: Приват24, ПриватБанк
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