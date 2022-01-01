Українці подали в «Дії» понад 66 тисяч заяв про пошкоджене майно
11 квітень, 14:58
У застосунку державних послуг "Дія" українці подали понад 66 000 заяв про пошкоджене майно внаслідок вторгнення РФ.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Отримали понад 66 000 заяв про пошкоджене майно українців після 24 лютого. Дякую, що ви допомагаєте нам збирати всю інформацію для експертів та комісії, які згодом будуть проводити оцінку житла", — написав Федоров.
Подати заяву про пошкоджене майно в "Дії" можна у такий спосіб:
- Оновіть застосунок до останньої версії;
- Зайдіть у "Дію", натисніть "Послуги" і "Пошкоджене майно";
- Заповніть форму, вказавши всю потрібну інформацію.
Вносити дані потрібно тільки щодо власного житла. Одна людина не може подати заяву на весь будинок, а тільки на свою квартиру. Після реєстрації повідомлення надійде інформація про початок процедури оцінки та компенсації, які визначить уряд.
"Держава робить все для того, щоб відбудувати кожен дім. Тому ми збираємо інформацію та фіксуємо збитки, які завдала нам росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну", — додав Федоров.
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Отримали понад 66 000 заяв про пошкоджене майно українців після 24 лютого. Дякую, що ви допомагаєте нам збирати всю інформацію для експертів та комісії, які згодом будуть проводити оцінку житла", — написав Федоров.
Подати заяву про пошкоджене майно в "Дії" можна у такий спосіб:
- Оновіть застосунок до останньої версії;
- Зайдіть у "Дію", натисніть "Послуги" і "Пошкоджене майно";
- Заповніть форму, вказавши всю потрібну інформацію.
Вносити дані потрібно тільки щодо власного житла. Одна людина не може подати заяву на весь будинок, а тільки на свою квартиру. Після реєстрації повідомлення надійде інформація про початок процедури оцінки та компенсації, які визначить уряд.
"Держава робить все для того, щоб відбудувати кожен дім. Тому ми збираємо інформацію та фіксуємо збитки, які завдала нам росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну", — додав Федоров.
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