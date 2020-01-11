На Волині оформили перше авто, ввезене за законом про «нульове» розмитнення

На Волині оформили перше авто, ввезене за законом про «нульове» розмитнення
На Волині оформили перше в Україні авто, власник якого скористався пільгами щодо звільнення від сплати ввізного мита, ПДВ та акцизу.

Про це інформують на сторінці Волинської митниці у Фейсбуці.

«Мерседес» 2012 року випуску з дволітровим дизельним двигуном в’їхав з Польщі через МАПП «Дорогуськ-Ягодин» 9 квітня і був випущений у вільний обіг на митному посту «Луцьк».

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Станом на 11 квітня 2022 року волинські митники уже надали пільги, передбачені Законом № 2142-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» для 20 транспортних засобів, які були ввезені фізичними особами-громадянами України після набуття чинності закону.

Фото ілюстративне.

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Теги: Волинь, митниця, розмитнення, авто
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