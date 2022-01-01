«Нульове» розмитнення авто під час воєнного стану: що потрібно знати українцям

​Які види платежів скасовані

Які необхідно документи для оформлення транспортних засобів:



Які є обмеження

У вівторок, 5 квітня 2022 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану”.Як йдеться у законі, опублікованому на сайті "Голос України", ввезення транспортних засобів звільняється від сплати ввізного мита, ПДВ та акцизного податку.У волинській компанії, яка займається розмитненням авто та товарів пояснюють, що такі умови діятимуть лише під час воєнного стану. Тому наразі усі охочі українці можуть розмитнити авто майже безоплатно."Ця можливість – приємна новина для тих, хто збирався це зробити, але вагався через високий розмір податків" - пояснює експерт компаніїЗвільняються від сплати ПДВ, акцизного податку та мита операції з імпорту фізичними особами транспортних засобів:• автомобілів легкових, кузовів до них,• причепів та напівпричепів,• мотоциклів,• транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше,• транспортних засобів для перевезення вантажів.Для оформлення попередньої декларації, щоб перетнути міжнародний пункт пропуску потрібно:1. Технічний паспорт (бріф);2. Інвойс (купча), на особу яку розмитнюється авто;3. Паспорт громадянина України (1,2 приписка);4. ІПН;5. Закордонний паспорт;Якщо транспортний засіб через державний кордон переганяє водій, а не особа на котру буде розмитнення додатково6. Нотаріально засвідчене доручення (оригінал !!!);7. Закордонний паспорт водія;8. ІПН водія;9. Адрес проживання водія.Проте, варто зауважити, що вищезазначені пільги не застосовуються у випадку ввезення товарів та транспортних засобів, що походять із РФ, РБ та тимчасово окупованих територій. Також не відмінили екологічні стандарти не нижче Євро 2 для легкових транспортних засобів та не нижче Євро 5 для вантажних автомобілів.