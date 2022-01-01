«Нульове» розмитнення авто під час воєнного стану: що потрібно знати українцям

«Нульове» розмитнення авто під час воєнного стану: що потрібно знати українцям
У вівторок, 5 квітня 2022 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану”.

Як йдеться у законі, опублікованому на сайті "Голос України", ввезення транспортних засобів звільняється від сплати ввізного мита, ПДВ та акцизного податку.

У волинській компанії LOGISTIC auto brok, яка займається розмитненням авто та товарів пояснюють, що такі умови діятимуть лише під час воєнного стану. Тому наразі усі охочі українці можуть розмитнити авто майже безоплатно.

"Ця можливість – приємна новина для тих, хто збирався це зробити, але вагався через високий розмір податків" - пояснює експерт компанії Микола. (Згідно з Указу №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», з 26 березня воєнний стан в Україні продовжено на 30 днів – до 24 квітня 2022 року.)

​Які види платежів скасовані


Звільняються від сплати ПДВ, акцизного податку та мита операції з імпорту фізичними особами транспортних засобів:

• автомобілів легкових, кузовів до них,
• причепів та напівпричепів,
• мотоциклів,
• транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше,
• транспортних засобів для перевезення вантажів.

Які необхідно документи для оформлення транспортних засобів:


Для оформлення попередньої декларації, щоб перетнути міжнародний пункт пропуску потрібно:

1. Технічний паспорт (бріф);
2. Інвойс (купча), на особу яку розмитнюється авто;
3. Паспорт громадянина України (1,2 приписка);
4. ІПН;
5. Закордонний паспорт;
Якщо транспортний засіб через державний кордон переганяє водій, а не особа на котру буде розмитнення додатково
6. Нотаріально засвідчене доручення (оригінал !!!);
7. Закордонний паспорт водія;
8. ІПН водія;
9. Адрес проживання водія.

Які є обмеження


Проте, варто зауважити, що вищезазначені пільги не застосовуються у випадку ввезення товарів та транспортних засобів, що походять із РФ, РБ та тимчасово окупованих територій. Також не відмінили екологічні стандарти не нижче Євро 2 для легкових транспортних засобів та не нижче Євро 5 для вантажних автомобілів.

Якщо у вас виникли питання у компанії LOGISTIK auto brok готові надати консультації щодо порядку розмитнення авто за телефонами:

+380506756797 (Сергій)
+380959401391 (Микола).

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Теги: розмитнення авто, мито, воєнний стан
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Коментарі 1
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Весь непотібний металолом з Європи перекочує в Україну -бариги наживуться ,бо простий народ грошей не має .
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