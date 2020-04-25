Голова Луганської ОВА розповів, коли може початися велика битва за Донбас
Сьогодні, 15:27
Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, як може початись велика битва за Донбас. За його словами, це буде великий бій.
Про це Гайдай сказав в інтерв'ю "Українській правді".
"Я думаю, що буде щось на кшталт такого: десь о 3-4-ій годині ранку (11 квітня, - ред) почнеться масований артобстріл. Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Усе, що в них є, вони використають. Це буде тривати декілька годин саме на території Донецької та Луганської областей, а потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти", - зазначив Гайдай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Гайдай сказав в інтерв'ю "Українській правді".
"Я думаю, що буде щось на кшталт такого: десь о 3-4-ій годині ранку (11 квітня, - ред) почнеться масований артобстріл. Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Усе, що в них є, вони використають. Це буде тривати декілька годин саме на території Донецької та Луганської областей, а потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти", - зазначив Гайдай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Голова Луганської ОВА розповів, коли може початися велика битва за Донбас
Сьогодні, 15:27
ЗСУ ліквідували ворожу колону, що йшла на Ізюм
Сьогодні, 13:57
Медіа