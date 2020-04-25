Голова Луганської ОВА розповів, коли може початися велика битва за Донбас

Голова Луганської ОВА розповів, коли може початися велика битва за Донбас
Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, як може початись велика битва за Донбас. За його словами, це буде великий бій.

Про це Гайдай сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Я думаю, що буде щось на кшталт такого: десь о 3-4-ій годині ранку (11 квітня, - ред) почнеться масований артобстріл. Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Усе, що в них є, вони використають. Це буде тривати декілька годин саме на території Донецької та Луганської областей, а потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти", - зазначив Гайдай.


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Теги: Гайдай, битва за Донбас, Луганськ, Донецьк
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