У Маріуполі український прикордонник підірвав себе разом із радіостанцією

У Маріуполі український прикордонник підірвав себе разом із радіостанцією
Старший офіцер Прикордонних військ України сьогодні, 10 квітня, підірвав себе на радіостанції в Маріуполі, аби вона не дісталася російським загарбникам.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"За попередніми данними сьогодні в Маріуполі один зі старших офіцерів Прикордонних військ, будучи оточений ворогами і поранений, підірвав себе разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася противникові. Останніми словами в радіостанції були "Слава Україні!". Низький уклін, шана і честь нашим прикордоникам", — сказав Арестович.

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Теги: прикордонник, підірвав себе, Маріуполь, війна
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