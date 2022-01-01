У Маріуполі український прикордонник підірвав себе разом із радіостанцією
Сьогодні, 15:00
Старший офіцер Прикордонних військ України сьогодні, 10 квітня, підірвав себе на радіостанції в Маріуполі, аби вона не дісталася російським загарбникам.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
"За попередніми данними сьогодні в Маріуполі один зі старших офіцерів Прикордонних військ, будучи оточений ворогами і поранений, підірвав себе разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася противникові. Останніми словами в радіостанції були "Слава Україні!". Низький уклін, шана і честь нашим прикордоникам", — сказав Арестович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
"За попередніми данними сьогодні в Маріуполі один зі старших офіцерів Прикордонних військ, будучи оточений ворогами і поранений, підірвав себе разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася противникові. Останніми словами в радіостанції були "Слава Україні!". Низький уклін, шана і честь нашим прикордоникам", — сказав Арестович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Маріуполі український прикордонник підірвав себе разом із радіостанцією
Сьогодні, 15:00
ЗСУ ліквідували ворожу колону, що йшла на Ізюм
Сьогодні, 13:57
Медіа