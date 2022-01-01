ЗСУ ліквідували ворожу колону, що йшла на Ізюм

ЗСУ ліквідували ворожу колону, що йшла на Ізюм
У ніч на 10 квітня в Харківській області українські військові знищили ворожу колону, що прямувала в бік Ізюму.

Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ - знищена велика колона ворожої техніки та живої сили, які прямували в сторону Ізюма.

Також у Вільхівці Збройні Сили України повністю завершили зачистку території. Бійці 92 бригади виявили яму з трупами російських солдатів. Це приклад того, як ці нелюди вчиняють навіть із "своїми", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов зазначив, що влада продовжує евакуацію із Лозової, вже виїхали близько 20 тисяч людей.

Посилюється доставка гуманітарної допомоги до територіальних громад. Усіх волонтерів, хто має змогу допомагати, просять звертатися до органів місцевого самоврядування та РДА.

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Теги: Ізюм, ворожа колона, ЗСУ, знищення
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