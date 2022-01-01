Волинський школяр облаштував біля свого будинку блокпост. ВІДЕО

Іван Смолинець облаштував біля свого будинку блокпост.



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Про те, як охороняє Любомль, зводить "вогневі позиції" та готує армійську їжу, школяр почав розповідати в соцмережах.



На городі школяр викопав рів та зробив вогневу позицію.



Ролики хлопця сподобалися військовослужбовцям, які приїхали до цього нього з подарунками. Він і сам мріє стати військовослужбовцем, тому коли виросте, обіцяє вступити в лави ЗСУ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Десятирічний волиняниноблаштував біля свого будинку блокпост.Про це інформує Суспільне Про те, як охороняє Любомль, зводить "вогневі позиції" та готує армійську їжу, школяр почав розповідати в соцмережах.На городі школяр викопав рів та зробив вогневу позицію.Ролики хлопця сподобалися військовослужбовцям, які приїхали до цього нього з подарунками. Він і сам мріє стати військовослужбовцем, тому коли виросте, обіцяє вступити в лави ЗСУ.

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