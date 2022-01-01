Волинський школяр облаштував біля свого будинку блокпост. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
Десятирічний волинянин Іван Смолинець облаштував біля свого будинку блокпост.
Про це інформує Суспільне.
Про те, як охороняє Любомль, зводить "вогневі позиції" та готує армійську їжу, школяр почав розповідати в соцмережах.
На городі школяр викопав рів та зробив вогневу позицію.
Ролики хлопця сподобалися військовослужбовцям, які приїхали до цього нього з подарунками. Він і сам мріє стати військовослужбовцем, тому коли виросте, обіцяє вступити в лави ЗСУ.
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Про це інформує Суспільне.
Про те, як охороняє Любомль, зводить "вогневі позиції" та готує армійську їжу, школяр почав розповідати в соцмережах.
На городі школяр викопав рів та зробив вогневу позицію.
Ролики хлопця сподобалися військовослужбовцям, які приїхали до цього нього з подарунками. Він і сам мріє стати військовослужбовцем, тому коли виросте, обіцяє вступити в лави ЗСУ.
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