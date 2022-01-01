Волинський школяр облаштував біля свого будинку блокпост. ВІДЕО

Волинський школяр облаштував біля свого будинку блокпост. ВІДЕО
Десятирічний волинянин Іван Смолинець облаштував біля свого будинку блокпост.

Про це інформує Суспільне.

Про те, як охороняє Любомль, зводить "вогневі позиції" та готує армійську їжу, школяр почав розповідати в соцмережах.

На городі школяр викопав рів та зробив вогневу позицію.

Ролики хлопця сподобалися військовослужбовцям, які приїхали до цього нього з подарунками. Він і сам мріє стати військовослужбовцем, тому коли виросте, обіцяє вступити в лави ЗСУ.



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Теги: школяр, блокопст, вдома, Любомль
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