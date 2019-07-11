Воїн з Волині, якого розшукували місяць, загинув від рук російського окупанта
Сьогодні, 12:27
На війні з Росією загинув військовий із села Заячівка Поворської громади Максим Хмеляр. Його розшукували протягом місяця.
Про це повідомила очільниця Поворської громади Інна Бондарчук у Фейсбуці.
Максим Хмеляр зник 7 березня 2022 року в Київській області. Був поранений в дві ноги.
«Сумна звістка про безвісти зниклого воїна Хмеляра Максима Петровича 1983р.н., який захищав нашу землю, захищав кожного з нас, підтвердилася. У жорстокому бою з російським агресором загинув герой нашої громади із села Заячівка, уродженець села Гулівка. Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти згорьовану родину загиблого. Приносимо співчуття дружині, донечкам, батькам та рідним, розділяємо ваш біль втрати. Низький уклін нашому воїну-захиснику!» – йдеться у повідомленні Інни Бондарчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила очільниця Поворської громади Інна Бондарчук у Фейсбуці.
Максим Хмеляр зник 7 березня 2022 року в Київській області. Був поранений в дві ноги.
«Сумна звістка про безвісти зниклого воїна Хмеляра Максима Петровича 1983р.н., який захищав нашу землю, захищав кожного з нас, підтвердилася. У жорстокому бою з російським агресором загинув герой нашої громади із села Заячівка, уродженець села Гулівка. Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти згорьовану родину загиблого. Приносимо співчуття дружині, донечкам, батькам та рідним, розділяємо ваш біль втрати. Низький уклін нашому воїну-захиснику!» – йдеться у повідомленні Інни Бондарчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Воїн з Волині, якого розшукували місяць, загинув від рук російського окупанта
Сьогодні, 12:27
П'яні водії, юнаки з наркотиками та загублена бабуся: як минула субота у волинських патрульних
Сьогодні, 12:15
За незаконний виїзд чоловіків за кордон під час війни ВР пропонує до 12 років в'язниці
Сьогодні, 11:40
Медіа