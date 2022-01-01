За незаконний виїзд чоловіків за кордон під час війни ВР пропонує до 12 років в'язниці





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"В умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією доцільно встановити кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону громадянами України, які за Конституцією України зобов’язані захищати Україну в умовах правового режиму воєнного стану", - йдеться пояснювальній записці до проекту.



Пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею "Незаконне перетинання держаного кордону України під час дії воєнного стану":



1. Перетинання державного кордону України під час дії воєнного стану особою, яка згідно з законом приписана до призовної дільниці (призовником) у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості або з приховуванням від прикордонного контролю, - карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 тис. грн) або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.



2. Ті самі дії, вчинені військовослужбовцями та військовозобов’язаними, резервістами, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також особами, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



3. Дії, передбачені частинами першою або другою, вчинені повторно або групою осіб або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такої.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Державна прикордонна служба України повідомила, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану заборонено виїзд за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ВР зареєстрований законопроект щодо кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону чоловіками призовного віку під час війни. Зараз кримінальна відповідальність встановлена лише за незаконне переправлення осіб через державний кордон.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону № 7268."В умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією доцільно встановити кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону громадянами України, які за Конституцією України зобов’язані захищати Україну в умовах правового режиму воєнного стану", - йдеться пояснювальній записці до проекту.Пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею "Незаконне перетинання держаного кордону України під час дії воєнного стану":1. Перетинання державного кордону України під час дії воєнного стану особою, яка згідно з законом приписана до призовної дільниці (призовником) у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості або з приховуванням від прикордонного контролю, - карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 тис. грн) або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.2. Ті самі дії, вчинені військовослужбовцями та військовозобов’язаними, резервістами, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також особами, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.3. Дії, передбачені частинами першою або другою, вчинені повторно або групою осіб або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такої.Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Державна прикордонна служба України повідомила, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану заборонено виїзд за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

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