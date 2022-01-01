Російська армія втратила 19 300 солдатів та 772 танки
Сьогодні, 10:45
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 722 танки та 342 артилерійські системи.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.04 орієнтовно склали:
особового складу - близько 19300 осіб,
танків ‒ 722 од,
бойових броньованих машин ‒ 1911 од,
артилерійських систем – 342 од,
РСЗВ - 108 од,
засоби ППО - 55 од,
літаків – 152 од,
гелікоптерів – 137 од,
автомобільної техніки - 1384 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.
Спеціальна техніка - 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.04 орієнтовно склали:
особового складу - близько 19300 осіб,
танків ‒ 722 од,
бойових броньованих машин ‒ 1911 од,
артилерійських систем – 342 од,
РСЗВ - 108 од,
засоби ППО - 55 од,
літаків – 152 од,
гелікоптерів – 137 од,
автомобільної техніки - 1384 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.
Спеціальна техніка - 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
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