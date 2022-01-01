На Луганщині почався бій





Про це повідомляє Сергія Гайдая під час відеозвернення.



"У Рубіжному розпочався позиційний бій в середині міста. Цілу ніч окупанти обстрілювали всі населені пункти вільної Луганщини", - сказав Гайдай.



За його словами, окупанти не полишають спроб здійснити прорив біля Попасної та Рубіжного, але безуспішно, ворог несе втрати. Всі атаки відбиваються.



"Можливий наступ на Сєвєродонецьк може відбутися з боку окупованого Щастя. Угруповання росіян на Луганщині - близько 60 тисяч вбивць. ЗСУ готові дати відсіч", - резюмував Гайдай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середині міста Рубіжне Луганської області почався позиційний бій. Тим часом російські війська можуть здійснити наступ на Сєвєродонецьк з боку окупованого Щастя.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДАпід час відеозвернення."У Рубіжному розпочався позиційний бій в середині міста. Цілу ніч окупанти обстрілювали всі населені пункти вільної Луганщини", - сказав Гайдай.За його словами, окупанти не полишають спроб здійснити прорив біля Попасної та Рубіжного, але безуспішно, ворог несе втрати. Всі атаки відбиваються."Можливий наступ на Сєвєродонецьк може відбутися з боку окупованого Щастя. Угруповання росіян на Луганщині - близько 60 тисяч вбивць. ЗСУ готові дати відсіч", - резюмував Гайдай.

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