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Російські окупанти, які обкопувалися у Рудому лісі, швидше за все, помруть, – Енергоатом

Російські окупанти, які обкопувалися у Рудому лісі, швидше за все, помруть, – Енергоатом
Російські окупанти, які намагалися обкопуватися і жити на території Рудого лісу в зоні відчуження навколо ЧАЕС, швидше за все Всі помруть, оскільки отримали дуже сильне опромінення. Їх вб'є променева хвороба.

Про це повідомив голова Енергоатому Петро Котін за підсумками поселення ЧЗВ.

Так, на тому місці, де росіяни активно рили окопи, траншеї та капоніри для техніки, зафіксований аномально високий рівень радіаційного фону, що багаторазово перевищує норму.

«Показник зовнішнього опромінення (гамма-фон) в місцях виміру становив 3,2–4 мкЗв/год (мікрозіверт на годину), що в 10-15 разів перевищує норму. Один з показників, що формує внутрішнє опромінення, отримане окупантами від поверхні грунту (бета забруднення), в місцях виміру становив по 90 Sr, що в 160 разів більше норми. Іншим фактором внутрішнього опромінення є альфа забруднення, яке формується в результаті розкиданих на цій ділянці рудого лісу фрагментів опроміненого ядерного палива, графітової кладки та т. ін. Ці фрагменти зараз розташовані на глибині 40-80 см, окупанти ж копали й глибше» - розповів Котін.

Якщо такий вид опромінення потрапить всередину організму - а це, судячи з усього, сталося з російськими солдатами - його негативний вплив буде в десятки та сотні разів могутніше, ніж від гамма- і бета-випромінювання. У підсумку місяць життя в Рудому лісі для російських окупантів обернеться тим, що їх чекає променева хвороба різного ступеня тяжкості та, в підсумку, швидше за все - смерть.

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Теги: Чорнобиль, окупанти, смерть
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