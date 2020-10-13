Росія завдала 7 ракетних ударів по Дніпропетровщині
Сьогодні, 09:38
У ніч проти 10 квітня над Дніпропетровщиною українській військові збили російські безпілотники.
Про це повідомив голова Дніпропетровська ОДА Валентин Резніченко.
"Вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотнии. Мій архів перемог ЗСУ поповнюється. Слава нашим військовим", - йдеться у повідомленні.
"Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є «прильоти» у різних районах", - додав він.
У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт. Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий.
У Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила займання. Людей не зачепила.
У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. На щастя, ніхто не постраждав.
Своєю чергою, голова обласної ради Микола Лукашук наголосив, що безпілотник збито у Синельниківському районі.
"Я вкотре прошу всіх громадян не ігнорувати сирени. Від цього залежить ваша безпека. Ворог нічого не може зробити на землі, бо в нас сильна оборона. Тому підло атакує з повітря, хоче посіяти паніку, примусити нас боятися", - зауважив він."
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Про це повідомив голова Дніпропетровська ОДА Валентин Резніченко.
"Вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотнии. Мій архів перемог ЗСУ поповнюється. Слава нашим військовим", - йдеться у повідомленні.
"Для нашої області це була доба антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є «прильоти» у різних районах", - додав він.
У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт. Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий.
У Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила займання. Людей не зачепила.
У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. На щастя, ніхто не постраждав.
Своєю чергою, голова обласної ради Микола Лукашук наголосив, що безпілотник збито у Синельниківському районі.
"Я вкотре прошу всіх громадян не ігнорувати сирени. Від цього залежить ваша безпека. Ворог нічого не може зробити на землі, бо в нас сильна оборона. Тому підло атакує з повітря, хоче посіяти паніку, примусити нас боятися", - зауважив він."
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