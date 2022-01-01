У неділю мають запрацювати 9 «зелених» коридорів

На 10 квітня заплановано роботу 9 гуманітарних коридорів на Донеччині, Луганщині та в Запорізькій обсласті.Про це інформує віцепрем’єрміністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій УкраїниНа неділю було погоджено 9 гуманітарних коридорів:▪ З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті▪ З Бердянська до ЗапоріжжяНа власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.▪ З міста Токмак до ЗапоріжжяНа власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5▪ З міста Енергодар до ЗапоріжжяНа власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.▪ З міста Сєвєродонецьк до міста БахмутМісце зборів: проспект Хіміків, 28▪ З міста Лисичанськ до міста БахмутМісце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324▪ З міста Попасна до міста БахмутМісце зборів: вул. Первомайська, 42▪ З міста Рубіжне до міста Бахмут▪ З селища Гірське до міста БахмутМісце зборів: вул. Гагарина, 13Верещук наголосила: всі маршрути гуманітарних коридорів у Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.