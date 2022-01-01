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У неділю мають запрацювати 9 «зелених» коридорів

У неділю мають запрацювати 9 «зелених» коридорів
На 10 квітня заплановано роботу 9 гуманітарних коридорів на Донеччині, Луганщині та в Запорізькій обсласті.

Про це інформує віцепрем’єрміністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

На неділю було погоджено 9 гуманітарних коридорів:

▪ З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті

▪ З Бердянська до Запоріжжя

На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.

▪ З міста Токмак до Запоріжжя

На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5

▪ З міста Енергодар до Запоріжжя

На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.

▪ З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут

Місце зборів: проспект Хіміків, 28

▪ З міста Лисичанськ до міста Бахмут

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

▪ З міста Попасна до міста Бахмут

Місце зборів: вул. Первомайська, 42

▪ З міста Рубіжне до міста Бахмут

▪ З селища Гірське до міста Бахмут

Місце зборів: вул. Гагарина, 13

Верещук наголосила: всі маршрути гуманітарних коридорів у Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.

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Теги: зелені коридори
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