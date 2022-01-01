У неділю мають запрацювати 9 «зелених» коридорів
Сьогодні, 10:23
На 10 квітня заплановано роботу 9 гуманітарних коридорів на Донеччині, Луганщині та в Запорізькій обсласті.
Про це інформує віцепрем’єрміністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
На неділю було погоджено 9 гуманітарних коридорів:
▪ З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті
▪ З Бердянська до Запоріжжя
На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
▪ З міста Токмак до Запоріжжя
На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5
▪ З міста Енергодар до Запоріжжя
На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.
▪ З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут
Місце зборів: проспект Хіміків, 28
▪ З міста Лисичанськ до міста Бахмут
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
▪ З міста Попасна до міста Бахмут
Місце зборів: вул. Первомайська, 42
▪ З міста Рубіжне до міста Бахмут
▪ З селища Гірське до міста Бахмут
Місце зборів: вул. Гагарина, 13
Верещук наголосила: всі маршрути гуманітарних коридорів у Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.
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Про це інформує віцепрем’єрміністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
На неділю було погоджено 9 гуманітарних коридорів:
▪ З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті
▪ З Бердянська до Запоріжжя
На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
▪ З міста Токмак до Запоріжжя
На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5
▪ З міста Енергодар до Запоріжжя
На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.
▪ З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут
Місце зборів: проспект Хіміків, 28
▪ З міста Лисичанськ до міста Бахмут
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
▪ З міста Попасна до міста Бахмут
Місце зборів: вул. Первомайська, 42
▪ З міста Рубіжне до міста Бахмут
▪ З селища Гірське до міста Бахмут
Місце зборів: вул. Гагарина, 13
Верещук наголосила: всі маршрути гуманітарних коридорів у Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.
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