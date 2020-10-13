Розвідка Заходу ще влітку знала, що РФ планує вторгнення





Про це повідомив представник західної розвідки у



"Влітку ми побачили, як невелика група високопосадовців планує повномасштабне вторгнення", - сказав він.



За словами одного посадовця, деякі російські чиновники вперше дізнались про намір РФ діяти проти України, коли почули про це від директора ЦРУ Вільяма Бернса, коли він прибув до Москви на початку листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Західна розвідка уже влітку 2021 року побачила, як невелика група високопосадовців РФ планує повномасштабне вторгнення в Україну.Про це повідомив представник західної розвідки у BBC Україна. "Влітку ми побачили, як невелика група високопосадовців планує повномасштабне вторгнення", - сказав він.За словами одного посадовця, деякі російські чиновники вперше дізнались про намір РФ діяти проти України, коли почули про це від директора ЦРУ, коли він прибув до Москви на початку листопада.

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