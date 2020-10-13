Розвідка Заходу ще влітку знала, що РФ планує вторгнення
Сьогодні, 08:10
Західна розвідка уже влітку 2021 року побачила, як невелика група високопосадовців РФ планує повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це повідомив представник західної розвідки у BBC Україна.
"Влітку ми побачили, як невелика група високопосадовців планує повномасштабне вторгнення", - сказав він.
За словами одного посадовця, деякі російські чиновники вперше дізнались про намір РФ діяти проти України, коли почули про це від директора ЦРУ Вільяма Бернса, коли він прибув до Москви на початку листопада.
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Про це повідомив представник західної розвідки у BBC Україна.
"Влітку ми побачили, як невелика група високопосадовців планує повномасштабне вторгнення", - сказав він.
За словами одного посадовця, деякі російські чиновники вперше дізнались про намір РФ діяти проти України, коли почули про це від директора ЦРУ Вільяма Бернса, коли він прибув до Москви на початку листопада.
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