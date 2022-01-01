«Енергоатом» прогнозує променеву хворобу у всіх окупантів з Рудого лісу: зафіксували аномальні показники радіації





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Так, показник зовнішнього опромінення (гама-фон) в місцях заміру становив 3,2 – 4 мкЗв/год (мікрозівертів на годину), що у 10-15 разів перевищує норму.



Один із показників, що формує внутрішнє опромінення, яке отримали окупанти від поверхні ґрунту (бета-забруднення), у місцях заміру становив по 90 Sr, що у 160 разів більше норми.



Іншим чинником внутрішнього опромінення є альфа-забруднення, яке формується внаслідок розкиданих на цій ділянці Рудого лісу фрагментів опроміненого ядерного палива, графітової кладки тощо. Ці фрагменти зараз розташовані на глибині 40-80 см, але окупанти копали і глибше, заявляють в «Енергоатомі».



«При потраплянні всередину організму такий вид опромінення чинить вплив у десятки й сотні разів потужніший, ніж від гама- та бета-випромінювання. Таким чином, на всіх окупантів, які майже 30 днів базувалися й копали в Рудому лісі, очікує променева хвороба різних ступенів тяжкості», — йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівництво «Енергоатома» разом з фахівцями компанії відвідали одну з ділянок Рудого лісу в зоні відчуження, де російські військові копали траншеї та намагалися будувати фортифікаційні споруди. На місці зафіксували аномально високі показники радіаційного стану.Про це повідомляє «Енергоатом».Так, показник зовнішнього опромінення (гама-фон) в місцях заміру становив 3,2 – 4 мкЗв/год (мікрозівертів на годину), що у 10-15 разів перевищує норму.Один із показників, що формує внутрішнє опромінення, яке отримали окупанти від поверхні ґрунту (бета-забруднення), у місцях заміру становив по 90 Sr, що у 160 разів більше норми.Іншим чинником внутрішнього опромінення є альфа-забруднення, яке формується внаслідок розкиданих на цій ділянці Рудого лісу фрагментів опроміненого ядерного палива, графітової кладки тощо. Ці фрагменти зараз розташовані на глибині 40-80 см, але окупанти копали і глибше, заявляють в «Енергоатомі».«При потраплянні всередину організму такий вид опромінення чинить вплив у десятки й сотні разів потужніший, ніж від гама- та бета-випромінювання. Таким чином, на всіх окупантів, які майже 30 днів базувалися й копали в Рудому лісі, очікує променева хвороба різних ступенів тяжкості», — йдеться у повідомленні.

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