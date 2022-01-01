Джонсон анонсував новий пакет допомоги для України після зустрічі із Зеленським

Джонсон анонсував новий пакет допомоги для України після зустрічі із Зеленським
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після зустрічі із президентом України оголосив про створення нового пакету фінансової та військової допомоги українцям.

Про це він повідомив у Twitter.

«Сьогодні я зустрівся зі своїм другом, президентом Зеленським у Києві на знак нашої непохитної підтримки народу України. Ми створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості боротьбі його країни проти варварської кампанії росії», — написав Джонсон.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва 9 квітня без публічного анонсу візиту і зустрівся із Володимиром Зеленським.

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Теги: Борис Джонсон, підтримка
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