Джонсон анонсував новий пакет допомоги для України після зустрічі із Зеленським

Борис Джонсон після зустрічі із президентом України оголосив про створення нового пакету фінансової та військової допомоги українцям.



Про це він повідомив у Twitter.



«Сьогодні я зустрівся зі своїм другом, президентом Зеленським у Києві на знак нашої непохитної підтримки народу України. Ми створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості боротьбі його країни проти варварської кампанії росії», — написав Джонсон.



Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва 9 квітня без публічного анонсу візиту і зустрівся із Володимиром Зеленським.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Великої Британіїпісля зустрічі із президентом України оголосив про створення нового пакету фінансової та військової допомоги українцям.Про це він повідомив у«Сьогодні я зустрівся зі своїм другом, президентому Києві на знак нашої непохитної підтримки народу України. Ми створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості боротьбі його країни проти варварської кампанії росії», — написав Джонсон.Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британіїі зустрівся із Володимиром Зеленським.

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