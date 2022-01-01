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Російське вторгнення: яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Російське вторгнення: яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Триває сорок п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог й надалі проводить підготовчі заходи з метою активізації наступальних дій на сході України для встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18 годину 9 квітня.

Інформують, що основні зусилля окупанти зосереджують на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм. Залишається високою ймовірність залучення противником диверсійно-розвідувальних груп для здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури.

Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у складі та положенні військ противника не зафіксовано.

На Слобожанщині противник продовжує здійснювати часткове блокування міста Харкова. З метою прихованого пересування окупаційних підрозділів по території Харківської області ворог здійснює радіоелектронне придушення мереж стільникового зв’язку. З метою нарощування угруповання військ, з Бєлгородської області у район Шевченкового Харківської області переміщені до двох батальйонних тактичних груп противника.

На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка. Разом з тим, загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга. Намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку окупанти не полишають спроб утримати позиції та рубежі на адміністративному кордоні Херсонської області.

Українські захисники та захисниці тримають оборону і поступово відтісняють ворожі війська на окремих напрямках.

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Теги: Генштаб, ЗСУ, війна, зведення
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