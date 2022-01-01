Російське вторгнення: яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Триває сорок п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Ворог й надалі проводить підготовчі заходи з метою активізації наступальних дій на сході України для встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18 годину 9 квітня.Інформують, що основні зусилля окупанти зосереджують на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм. Залишається високою ймовірність залучення противником диверсійно-розвідувальних груп для здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури.Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України.Натанапрямках суттєвих змін у складі та положенні військ противника не зафіксовано.Напротивник продовжує здійснювати часткове блокування міста Харкова. З метою прихованого пересування окупаційних підрозділів по території Харківської області ворог здійснює радіоелектронне придушення мереж стільникового зв’язку. З метою нарощування угруповання військ, з Бєлгородської області у район Шевченкового Харківської області переміщені до двох батальйонних тактичних груп противника.Наворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка. Разом з тим, загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга. Намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар’їнки.Наокупанти не полишають спроб утримати позиції та рубежі на адміністративному кордоні Херсонської області.Українські захисники та захисниці тримають оборону і поступово відтісняють ворожі війська на окремих напрямках.