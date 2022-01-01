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Хімічна атака: на Луганщині росіяни вдруге влучили в цистерну з небезпечною азотною кислотою

Хімічна атака: на Луганщині росіяни вдруге влучили в цистерну з небезпечною азотною кислотою
Біля Рубіжного на Луганщині росіяни знову влучили у цистерну з небезпечною для людини азотною кислотою.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook

"Знову хімічна атака! Біля Рубіжного орки знову влучили у цистерну з азотною кислотою", - написав він.

Гайдай закликав мешканців не виходити з укриттів, а при перебуванні в приміщенні зачинити вікна та двері.

"Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами", - зазначив він.

Гайдай закликав підготувати захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.

При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

Зауважимо, що 5 квітня в Рубіжному росіяни вже влучали у цистерну з азотною кислотою.

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Теги: Рубіжне, Луганщина, хімічна атака
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