Неанонсований візит: до Києва прибув прем’єр Великої Британії Борис Джонсон
Сьогодні, 17:12
До Києва 9 квітня без анонсу візиту прибув прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і вже розпочав свої перемовини із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.
«Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з президентом Зеленським. Велика Британія лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора», — написав Сибіга.
Іншої інформації від Офісу президента наразі немає.
Зазначимо, що у березні британські ЗМІ повідомляли із посиланням на свої джерела, що Джонсон розглядає можливість відвідати Київ. Але офіційно візит не анонсували.
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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.
«Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з президентом Зеленським. Велика Британія лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора», — написав Сибіга.
Іншої інформації від Офісу президента наразі немає.
Зазначимо, що у березні британські ЗМІ повідомляли із посиланням на свої джерела, що Джонсон розглядає можливість відвідати Київ. Але офіційно візит не анонсували.
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