Неанонсований візит: до Києва прибув прем’єр Великої Британії Борис Джонсон

Неанонсований візит: до Києва прибув прем’єр Великої Британії Борис Джонсон
До Києва 9 квітня без анонсу візиту прибув прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і вже розпочав свої перемовини із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

«Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з президентом Зеленським. Велика Британія лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора», — написав Сибіга.

Іншої інформації від Офісу президента наразі немає.

Зазначимо, що у березні британські ЗМІ повідомляли із посиланням на свої джерела, що Джонсон розглядає можливість відвідати Київ. Але офіційно візит не анонсували.

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Теги: Борис Джонсон, візит, переговори
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