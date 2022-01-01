Неанонсований візит: до Києва прибув прем’єр Великої Британії Борис Джонсон

Борис Джонсон і вже розпочав свої перемовини із президентом України Володимиром Зеленським.



Про це Андрій Сибіга.



«Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з президентом Зеленським. Велика Британія лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора», — написав Сибіга.



Іншої інформації від Офісу президента наразі немає.



Зазначимо, що у березні британські ЗМІ повідомляли із посиланням на свої джерела, що Джонсон розглядає можливість відвідати Київ. Але офіційно візит не анонсували.

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