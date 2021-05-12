Курс долара в Україні «заморозять» до кінця війни





Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в телеефірі, пише



За його словами, наразі цей курс планують фіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану.



"А далі, після нашої перемоги, ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Будемо поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку.



Але цей перехід відновлення стандартної роботи і відновлення валютної політики Нацбанку буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь", — заявив Ніколайчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До кінця війни Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар.Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в телеефірі, пише Економічна Правда За його словами, наразі цей курс планують фіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану."А далі, після нашої перемоги, ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Будемо поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку.Але цей перехід відновлення стандартної роботи і відновлення валютної політики Нацбанку буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь", — заявив Ніколайчук.

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