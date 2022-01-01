Найближчим часом на меморіалі демонтують комуністичну символіку, – мер Луцька

Найближчим часом на меморіалі демонтують комуністичну символіку, – мер Луцька
У Луцьку найближчим часом демонтують комуністичну символіку на меморіалі Вічної слави і змінять дату початку Другої світової війни.

Про це заявив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Завжди намагаюсь приділити увагу та особисто відвідати й привітати ветеранів-учасників бойових дій, які брали участь в боях Другої світової війни. Привітаю особисто і цього року. Буду шанувати й вітати ветеранів-учасників бойових дій Другої світової війни доти, доки вони будуть живі", - зауважив Поліщук.

Мер додав, що у час, коли російські фашисти вбивають наших військових, відбирають життя у мирних цивільних українців, в тому числі і жінок, дітей та людей похилого віку, в час коли російські фашисти ґвалтують українських жінок та дітей, знущаються з наших людей, ми не маємо морального права далі допускати присутність символів російського фашизму в нашому місті на меморіалі Вічної Слави – кремлівських зірок, зірок із зображенням ката Сталіна та іншої символіки, що зображує ненависницьке ставлення до України та українців.

"А тому дав доручення відповідним підрозділам визначити й в найближчий час демонтувати з меморіалу Вічної Слави відповідну символіку й змінити дату початку Другої світової", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Меморіал, Луцьк, Поліщук
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Коментарі 4
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проснулись...
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нарешті до тої тупої влади починає щось доходити
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Тобто треба було всі роки відмахуватись, що треба дозвіл Мінкульту на зміну дати і "сєрпомолота", щоб лише після вторгнення реально це зробити
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Скільки років незалежності ,крали ,призначали свою підарасню на керівні посади ,і аж тепер до цих придурків дійшло ,що кацап це ворогі все що з ними зв'язане повинно бути викорінине .
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