Як цьогоріч волиняни святкуватимуть Великдень: особливості богослужіння

Михаїл узгодив із місцевою владою, як відзначатиметься Великдень під час воєнного стану.



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За словами владики, якихось докорінних змін проведення найбільшого свята – Світлого Христового Воскресіння – не передбачається. Принаймні з огляду на поточну фазу війни. У храмах єпархії звершуватимуться всі святкові богослужіння без змін.



"У пасхальну ніч комендантську годину буде встановлено тільки за межами населених пунктів. Тобто для тих, хто братиме участь у нічній відправі, освяті пасхальних страв, це можна буде звершити лише в межах того міста, селища чи села, у якому вірні перебувають у час комендантської години. Тож якщо Ви плануєте відзначати свято не там, де живете/працюєте, – слід завчасно напередодні прибути в той населений пункт, у якому будете в церкві великодньої ночі", - ідеться в дописі.



Також зауважують, що всі інші заходи безпеки зберігаються: треба мати при собі паспорт, бути пильним і повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Митрополит Луцький і Волинськийузгодив із місцевою владою, як відзначатиметься Великдень під час воєнного стану.Про це повідомили на сторінці Волинської єпархія Православної Церкви України у Фейсбуці.За словами владики, якихось докорінних змін проведення найбільшого свята – Світлого Христового Воскресіння – не передбачається. Принаймні з огляду на поточну фазу війни. У храмах єпархії звершуватимуться всі святкові богослужіння без змін."У пасхальну ніч комендантську годину буде встановлено тільки за межами населених пунктів. Тобто для тих, хто братиме участь у нічній відправі, освяті пасхальних страв, це можна буде звершити лише в межах того міста, селища чи села, у якому вірні перебувають у час комендантської години. Тож якщо Ви плануєте відзначати свято не там, де живете/працюєте, – слід завчасно напередодні прибути в той населений пункт, у якому будете в церкві великодньої ночі", - ідеться в дописі.Також зауважують, що всі інші заходи безпеки зберігаються: треба мати при собі паспорт, бути пильним і повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб тощо.

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