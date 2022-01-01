Як цьогоріч волиняни святкуватимуть Великдень: особливості богослужіння

Як цьогоріч волиняни святкуватимуть Великдень: особливості богослужіння
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл узгодив із місцевою владою, як відзначатиметься Великдень під час воєнного стану.

Про це повідомили на сторінці Волинської єпархія Православної Церкви України у Фейсбуці.

За словами владики, якихось докорінних змін проведення найбільшого свята – Світлого Христового Воскресіння – не передбачається. Принаймні з огляду на поточну фазу війни. У храмах єпархії звершуватимуться всі святкові богослужіння без змін.

"У пасхальну ніч комендантську годину буде встановлено тільки за межами населених пунктів. Тобто для тих, хто братиме участь у нічній відправі, освяті пасхальних страв, це можна буде звершити лише в межах того міста, селища чи села, у якому вірні перебувають у час комендантської години. Тож якщо Ви плануєте відзначати свято не там, де живете/працюєте, – слід завчасно напередодні прибути в той населений пункт, у якому будете в церкві великодньої ночі", - ідеться в дописі.

Також зауважують, що всі інші заходи безпеки зберігаються: треба мати при собі паспорт, бути пильним і повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Великдень 2022, Пасха, воєнний стан, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Найближчим часом на меморіалі демонтують комуністичну символіку, – мер Луцька
Сьогодні, 15:21
Через «Ягодин» намагалися вивезти елітні іномарки
Сьогодні, 14:51
Як цьогоріч волиняни святкуватимуть Великдень: особливості богослужіння
Сьогодні, 14:33
На Луганщині окупанти атакували прикордонників дронами-камікадзе
Сьогодні, 14:18
У Луцьку на меморіалі досі розміщена комуністична символіка
Сьогодні, 13:57
Схожі новини
У Луцьку відкрили три мультифункціональні спортивні поля. ФОТО У Луцьку відкрили три мультифункціональні спортивні поля. ФОТО
08 квітень, 10:24
8 квітня на Волині: гортаючи календар 8 квітня на Волині: гортаючи календар
08 квітень, 00:00
Погода у Луцьку на завтра, 7 квітня Погода у Луцьку на завтра, 7 квітня
06 квітень, 20:00
У Луцьку припиняють опалювальний сезон У Луцьку припиняють опалювальний сезон
06 квітень, 09:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Найближчим часом на меморіалі демонтують комуністичну символіку, – мер Луцька
Сьогодні, 15:21
 0
Через «Ягодин» намагалися вивезти елітні іномарки
Сьогодні, 14:51
 0
Як цьогоріч волиняни святкуватимуть Великдень: особливості богослужіння
Сьогодні, 14:33
 0
На Луганщині окупанти атакували прикордонників дронами-камікадзе
Сьогодні, 14:18
 0
У Луцьку на меморіалі досі розміщена комуністична символіка
Сьогодні, 13:57
 0
Медіа
відео
1/8