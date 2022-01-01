Як цьогоріч волиняни святкуватимуть Великдень: особливості богослужіння
Сьогодні, 14:33
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл узгодив із місцевою владою, як відзначатиметься Великдень під час воєнного стану.
Про це повідомили на сторінці Волинської єпархія Православної Церкви України у Фейсбуці.
За словами владики, якихось докорінних змін проведення найбільшого свята – Світлого Христового Воскресіння – не передбачається. Принаймні з огляду на поточну фазу війни. У храмах єпархії звершуватимуться всі святкові богослужіння без змін.
"У пасхальну ніч комендантську годину буде встановлено тільки за межами населених пунктів. Тобто для тих, хто братиме участь у нічній відправі, освяті пасхальних страв, це можна буде звершити лише в межах того міста, селища чи села, у якому вірні перебувають у час комендантської години. Тож якщо Ви плануєте відзначати свято не там, де живете/працюєте, – слід завчасно напередодні прибути в той населений пункт, у якому будете в церкві великодньої ночі", - ідеться в дописі.
Також зауважують, що всі інші заходи безпеки зберігаються: треба мати при собі паспорт, бути пильним і повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб тощо.
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Про це повідомили на сторінці Волинської єпархія Православної Церкви України у Фейсбуці.
За словами владики, якихось докорінних змін проведення найбільшого свята – Світлого Христового Воскресіння – не передбачається. Принаймні з огляду на поточну фазу війни. У храмах єпархії звершуватимуться всі святкові богослужіння без змін.
"У пасхальну ніч комендантську годину буде встановлено тільки за межами населених пунктів. Тобто для тих, хто братиме участь у нічній відправі, освяті пасхальних страв, це можна буде звершити лише в межах того міста, селища чи села, у якому вірні перебувають у час комендантської години. Тож якщо Ви плануєте відзначати свято не там, де живете/працюєте, – слід завчасно напередодні прибути в той населений пункт, у якому будете в церкві великодньої ночі", - ідеться в дописі.
Також зауважують, що всі інші заходи безпеки зберігаються: треба мати при собі паспорт, бути пильним і повідомляти правоохоронцям про підозрілих осіб тощо.
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