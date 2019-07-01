На Луганщині окупанти атакували прикордонників дронами-камікадзе
Сьогодні, 14:18
Російські окупанти атакували позиції прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе.
Про це повідомили на сторінці ДПСУ у Фейсбуці.
«Двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції. Через декілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців», – ідеться в повідомленні.
За інформацією відомства, ніхто з прикордонників не постраждав.
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Про це повідомили на сторінці ДПСУ у Фейсбуці.
«Двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції. Через декілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців», – ідеться в повідомленні.
За інформацією відомства, ніхто з прикордонників не постраждав.
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