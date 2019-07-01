На Луганщині окупанти атакували прикордонників дронами-камікадзе





Про це



«Двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції. Через декілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців», – ідеться в повідомленні.



За інформацією відомства, ніхто з прикордонників не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти атакували позиції прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе.Про це повідомили на сторінці ДПСУ у Фейсбуці.«Двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції. Через декілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців», – ідеться в повідомленні.За інформацією відомства, ніхто з прикордонників не постраждав.

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