Із Закарпаття в Ірпінь відправили модульні будинки

Із Закарпаття в Ірпінь відправили модульні будинки
Із Закарпатської області в Ірпінь на Київщині влада відправила модульні будинки для місцевих жителів, яким російсько-окупаційні війська зруйнували постійне житло.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Фейсбуці.

«Отримали сигнал про завершення першого етапу розмінування Ірпеня: в населеному пункті зачистили місця ведення активних бойових дій, покинуті бойові позиції та вулиці», — зазначив він.

Тому, мовляв, одразу дав вказівку направити підготовлений вантаж із модульними будинками. Влада вирішила не залишати їх на території своєї області, а транспортувати в інші регіони. Сьогодні там вони значно необхідніші, наголосив Віктор Микита.

За його словами, модульні споруди можуть забезпечити тимчасове проживання за будь-яких умов. Ці будинки монтуються за лічені хвилини, швидко та легко переміщаються, мають усі необхідні елементи для розміщення людей на певний період.

Із Закарпаття в Ірпінь відправили модульні будинки
Із Закарпаття в Ірпінь відправили модульні будинки


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Модульні будинки, Ірпінь, допомога, Закарпаття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із Закарпаття в Ірпінь відправили модульні будинки
Сьогодні, 13:38
«План не спрацював, а калібри-хрінібри не допомагають»: українська розвідка перехопила розмову окупанта
Сьогодні, 12:48
Ігор Палиця про Порошенка, Коломойського та розпуск парламенту. ІНТЕРВ'Ю
Сьогодні, 12:34
На Маневиччині авто злетіло у кювет, п'ятеро людей постраждали
Сьогодні, 11:59
Під Маріуполем окупанти закатували журналіста-ветерана Євгена Баля
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
Монаху з Волині, який потрапив у реанімацію після ДТП, збирають гроші на лікування Монаху з Волині, який потрапив у реанімацію після ДТП, збирають гроші на лікування
18 січень, 21:42
У Луцьку патрульні допомогли 95-річній бабусі повернутися додому У Луцьку патрульні допомогли 95-річній бабусі повернутися додому
08 квітень, 14:22
Зірка мережі 3-річний Лео та його родина вирвалися з Ірпеня й тепер живуть на Хмельниччині Зірка мережі 3-річний Лео та його родина вирвалися з Ірпеня й тепер живуть на Хмельниччині
05 квітень, 12:47
«24 лютого приїхав на роботу і поїхав звідти 12 березня»: лікар-анестезіолог з Ірпеня тепер рятуватиме людей на Волині «24 лютого приїхав на роботу і поїхав звідти 12 березня»: лікар-анестезіолог з Ірпеня тепер рятуватиме людей на Волині
02 квітень, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Із Закарпаття в Ірпінь відправили модульні будинки
Сьогодні, 13:38
 0
«План не спрацював, а калібри-хрінібри не допомагають»: українська розвідка перехопила розмову окупанта
Сьогодні, 12:48
 0
Ігор Палиця про Порошенка, Коломойського та розпуск парламенту. ІНТЕРВ'Ю
Сьогодні, 12:34
 0
На Маневиччині авто злетіло у кювет, п'ятеро людей постраждали
Сьогодні, 11:59
 0
Під Маріуполем окупанти закатували журналіста-ветерана Євгена Баля
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8