Із Закарпаття в Ірпінь відправили модульні будинки





Про це Віктор Микита у Фейсбуці.



«Отримали сигнал про завершення першого етапу розмінування Ірпеня: в населеному пункті зачистили місця ведення активних бойових дій, покинуті бойові позиції та вулиці», — зазначив він.



Тому, мовляв, одразу дав вказівку направити підготовлений вантаж із модульними будинками. Влада вирішила не залишати їх на території своєї області, а транспортувати в інші регіони. Сьогодні там вони значно необхідніші, наголосив Віктор Микита.



За його словами, модульні споруди можуть забезпечити тимчасове проживання за будь-яких умов. Ці будинки монтуються за лічені хвилини, швидко та легко переміщаються, мають усі необхідні елементи для розміщення людей на певний період.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із Закарпатської області в Ірпінь на Київщині влада відправила модульні будинки для місцевих жителів, яким російсько-окупаційні війська зруйнували постійне житло.Про це повідомив голова Закарпатської ОВАу Фейсбуці.«Отримали сигнал про завершення першого етапу розмінування Ірпеня: в населеному пункті зачистили місця ведення активних бойових дій, покинуті бойові позиції та вулиці», — зазначив він.Тому, мовляв, одразу дав вказівку направити підготовлений вантаж із модульними будинками. Влада вирішила не залишати їх на території своєї області, а транспортувати в інші регіони. Сьогодні там вони значно необхідніші, наголосив Віктор Микита.За його словами, модульні споруди можуть забезпечити тимчасове проживання за будь-яких умов. Ці будинки монтуються за лічені хвилини, швидко та легко переміщаються, мають усі необхідні елементи для розміщення людей на певний період.

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