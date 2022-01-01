«План не спрацював, а калібри-хрінібри не допомагають»: українська розвідка перехопила розмову окупанта





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Замість штатних сухпаїв видають малоїстивні консерви: «Дали якусь консерву, яку жерти неможливо. Відкрили тушонку, а там одні дупи курячі. У зампотилу зник КАМАЗ з сухпайками. Тепер нам жерти нема чого».



Так само несхвально окупант відгукується і до дій свого командування: «Слухайте більше нашого президента-дебіла... Я з першого дня казав, що це не приведе до хорошого… Місиво ще попереду основне… Хвалені калібри-хрінібри нічого не допомагають». На що дружина окупанта зробила висновок, що «план не спрацював».



Росіянин підсумував розмову сподіванням «дотягнути до пенсії» і піти з армії.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чергова перехоплена розмова російського окупанта з дружиною яскраво демонструє моральний стан військових РФ та ставлення до них власних командирів. Окупант навіть скаржиться на відсутність нормального харчування.Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України.Замість штатних сухпаїв видають малоїстивні консерви: «Дали якусь консерву, яку жерти неможливо. Відкрили тушонку, а там одні дупи курячі. У зампотилу зник КАМАЗ з сухпайками. Тепер нам жерти нема чого».Так само несхвально окупант відгукується і до дій свого командування: «Слухайте більше нашого президента-дебіла... Я з першого дня казав, що це не приведе до хорошого… Місиво ще попереду основне… Хвалені калібри-хрінібри нічого не допомагають». На що дружина окупанта зробила висновок, що «план не спрацював».Росіянин підсумував розмову сподіванням «дотягнути до пенсії» і піти з армії.

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