На Маневиччині авто злетіло у кювет, п'ятеро людей постраждали

На Маневиччині авто злетіло у кювет, п'ятеро людей постраждали
Сьогодні, 9 квітня, на автодорозі сполученням Київ-Ковель-Ягодин, неподалік села Гулівка, трапилася атопригода.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

За кермом автомобіля Renault Master перебував 41-річний житель міста Рівне. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

На Маневиччині авто злетіло у кювет, п'ятеро людей постраждали


Внаслідок автопригоди постраждало п’ятеро пасажирів. Одну з постраждалих, 81-річну жительку Рівного, госпіталізували.

На Маневиччині авто злетіло у кювет, п'ятеро людей постраждали


Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Перевірка триває.



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Теги: ДТП, Волинь, Маневиччина
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