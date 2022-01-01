На Маневиччині авто злетіло у кювет, п'ятеро людей постраждали





Про це



За кермом автомобіля Renault Master перебував 41-річний житель міста Рівне. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.







Внаслідок автопригоди постраждало п’ятеро пасажирів. Одну з постраждалих, 81-річну жительку Рівного, госпіталізували.







Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Перевірка триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 квітня, на автодорозі сполученням Київ-Ковель-Ягодин, неподалік села Гулівка, трапилася атопригода.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.За кермом автомобіля Renault Master перебував 41-річний житель міста Рівне. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.Внаслідок автопригоди постраждало п’ятеро пасажирів. Одну з постраждалих, 81-річну жительку Рівного, госпіталізували.Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Перевірка триває.

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