Під Маріуполем окупанти закатували журналіста-ветерана Євгена Баля

Євгена Баля. Окупанти жорстоко побили чоловіка. Його смерть стала результатом тортур, які журналіст-ветеран пережив від росіян.



Про це повідомили у Національній спілці журналістів України і підтвердив представник Національної спілки письменників України Павло Кущ, пише



Відомо, що російські військові схопили 78-річного Баля у нього вдома – в приморському Мелекіному під Маріуполем. Приводом для незаконного затримання начебто стали "компрометуючі" фото разом із українськими військовими. Окупанти обшукали його будинок, а самого господаря забрали "в підвал-в'язницю".



"Окупанти перевернули догори дном будинок, а самого господаря забрали "на підвал". За три дні його, жорстоко побитого, відпустили", - розповіла перша секретарка НСЖУ Ліна Кущ.



Своєю чергою, Павло Кущ додав, що окупанти жорстоко знущалися з чоловіка три дні. Його добряче побили, завдавши важких ушкоджень, але журналіст запевнив, що обов’язково одужає.



Загарбники відпустили 78-річного Баля 21 березня зі словами "не воюем с ветеранами флота СССР". Спілка журналістів тримала в таємниці переслідування чоловіка, аби той міг виїхати з тимчасово захопленої території та потрапити у безпечне місце.



Утім, журналіст-ветеран не зміг оговтатися після знущань - його серце зупинилося 2 квітня. До свого 79-річчя він не дожив 6 днів.



"2 квітня він пішов із життя. Його смерть стала наслідком катувань, яким піддали журналіста-ветерана російські окупанти. Незаконний арешт та побиття, наслідком яких стала смерть нашого 78-річного колеги, - це ще один воєнний злочин окупантів, за який має настати невідворотне й суворе покарання", - повідомили у НСЖУ.



Євген Баль був капітаном 1 рангу у відставці, моряком-підводником. Як морський офіцер понад 30 років ніс службу на підводних човнах Північного та Тихоокеанського флотів, не одноразово ходив у автономне плавання. Чоловік вів активну патріотичну і волонтерську діяльність у Приазов'ї.



Він писав книги про початок війни на Донбасі, описував події 2014 року. А також зустрічався із морськими піхотинцями та з багатьма військовими підрозділами, які обороняли Маріуполь та Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маріупольській області окупанти три дні катували 78-річного письменника і журналіста. Окупанти жорстоко побили чоловіка. Його смерть стала результатом тортур, які журналіст-ветеран пережив від росіян.Про це повідомили у Національній спілці журналістів України і підтвердив представник Національної спілки письменників України, пише ТСН Відомо, що російські військові схопили 78-річного Баля у нього вдома – в приморському Мелекіному під Маріуполем. Приводом для незаконного затримання начебто стали "компрометуючі" фото разом із українськими військовими. Окупанти обшукали його будинок, а самого господаря забрали "в підвал-в'язницю"."Окупанти перевернули догори дном будинок, а самого господаря забрали "на підвал". За три дні його, жорстоко побитого, відпустили", - розповіла перша секретарка НСЖУСвоєю чергою, Павло Кущ додав, що окупанти жорстоко знущалися з чоловіка три дні. Його добряче побили, завдавши важких ушкоджень, але журналіст запевнив, що обов’язково одужає.Загарбники відпустили 78-річного Баля 21 березня зі словами "не воюем с ветеранами флота СССР". Спілка журналістів тримала в таємниці переслідування чоловіка, аби той міг виїхати з тимчасово захопленої території та потрапити у безпечне місце.Утім, журналіст-ветеран не зміг оговтатися після знущань - його серце зупинилося 2 квітня. До свого 79-річчя він не дожив 6 днів."2 квітня він пішов із життя. Його смерть стала наслідком катувань, яким піддали журналіста-ветерана російські окупанти. Незаконний арешт та побиття, наслідком яких стала смерть нашого 78-річного колеги, - це ще один воєнний злочин окупантів, за який має настати невідворотне й суворе покарання", - повідомили у НСЖУ.Євген Баль був капітаном 1 рангу у відставці, моряком-підводником. Як морський офіцер понад 30 років ніс службу на підводних човнах Північного та Тихоокеанського флотів, не одноразово ходив у автономне плавання. Чоловік вів активну патріотичну і волонтерську діяльність у Приазов'ї.Він писав книги про початок війни на Донбасі, описував події 2014 року. А також зустрічався із морськими піхотинцями та з багатьма військовими підрозділами, які обороняли Маріуполь та Україну.

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