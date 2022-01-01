У війні з Росією загинув студент волинського вишу
Сьогодні, 10:55
Російські загарбники забрали життя ще одного захисника України - Владислава Войтовича.
Про це повідомили на сторінці Куликівської селищної ради.
Відомо, що Владислав жив у селі Звертів, що на Львівщині. Хлопець навчався на факультеті культури та мистецтв ВНУ імені Лесі Українки.
5 квітня внаслідок бойового зіткнення та масового артилерійського обстрілу поблизу Попасни, що на Луганщині, військовий, на жаль, загинув.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили на сторінці Куликівської селищної ради.
Відомо, що Владислав жив у селі Звертів, що на Львівщині. Хлопець навчався на факультеті культури та мистецтв ВНУ імені Лесі Українки.
5 квітня внаслідок бойового зіткнення та масового артилерійського обстрілу поблизу Попасни, що на Луганщині, військовий, на жаль, загинув.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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