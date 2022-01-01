У війні з Росією загинув студент волинського вишу

Владислава Войтовича.



Про це



Відомо, що Владислав жив у селі Звертів, що на Львівщині. Хлопець навчався на факультеті культури та мистецтв ВНУ імені Лесі Українки.



5 квітня внаслідок бойового зіткнення та масового артилерійського обстрілу поблизу Попасни, що на Луганщині, військовий, на жаль, загинув.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

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