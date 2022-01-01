У війні з Росією загинув студент волинського вишу

У війні з Росією загинув студент волинського вишу
Російські загарбники забрали життя ще одного захисника України - Владислава Войтовича.

Про це повідомили на сторінці Куликівської селищної ради.

Відомо, що Владислав жив у селі Звертів, що на Львівщині. Хлопець навчався на факультеті культури та мистецтв ВНУ імені Лесі Українки.

5 квітня внаслідок бойового зіткнення та масового артилерійського обстрілу поблизу Попасни, що на Луганщині, військовий, на жаль, загинув.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ВНУ, війна, Владислав Войтович, Звертів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під Маріуполем окупанти закатували журналіста-ветерана Євгена Баля
Сьогодні, 11:50
Нововолинська лікарня вперше провела трансплантацію нирки і врятувала два життя
Сьогодні, 11:35
У війні з Росією загинув студент волинського вишу
Сьогодні, 10:55
ЗСУ вперше збили ворожий ударний безпілотник «Оріон». ФОТО
Сьогодні, 10:41
Луцька громада втратила ще одного захисника
Сьогодні, 10:05
Схожі новини
Працівники волинського вишу віддадуть українській армії частину зарплати Працівники волинського вишу віддадуть українській армії частину зарплати
05 квітень, 14:18
Під Маріуполем окупанти закатували журналіста-ветерана Євгена Баля Під Маріуполем окупанти закатували журналіста-ветерана Євгена Баля
Сьогодні, 11:50
Луцька громада втратила ще одного захисника Луцька громада втратила ще одного захисника
Сьогодні, 10:05
Російська армія втратила 19 100 солдатів та 151 літак, – Генштаб Російська армія втратила 19 100 солдатів та 151 літак, – Генштаб
Сьогодні, 09:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Маневиччині авто злетіло у кювет, п'ятеро людей постраждали
Сьогодні, 11:59
 0
Під Маріуполем окупанти закатували журналіста-ветерана Євгена Баля
Сьогодні, 11:50
 0
Нововолинська лікарня вперше провела трансплантацію нирки і врятувала два життя
Сьогодні, 11:35
 0
У війні з Росією загинув студент волинського вишу
Сьогодні, 10:55
 0
ЗСУ вперше збили ворожий ударний безпілотник «Оріон». ФОТО
Сьогодні, 10:41
 0
Медіа
відео
1/8